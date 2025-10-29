León será sede del primer Juego de Estrellas en la historia de la LMS

Propositiva desde su concepción, la Liga Mexicana de Softbol (LMS) anunció la primera edición de su Juego de Estrellas en 2026. El estadio Domingo Santana, casa de las Bravas de León, será sede de una jornada histórica para el deporte en México.

El lunes 16 de febrero comenzarán las actividades con el Derby de Cuadrangulares en donde participarán las ocho organizaciones que conforman la LMS con una pelotera que competirá por sus colores. Cada equipo elegirá a su representante, quien podrá ganar un premio de 20 mil pesos que será entregado a la ganadora del festival.

Será el martes 17 cuando la casa de las Braca reciba el primer Juego de Estrellas en la joven historia de la LMS. El circuito mexicano comenzará — el próximo 22 de enero — su tercer año de operaciones, por lo que resulta plausible que en tan poco tiempo logren reunir a las estrellas del circuito en una celebración de esta índole.

El Juego de Estrellas enfrentará por primera vez a la Zona Norte — integrada por Algodoneras, Charros, Naranjeras y Sultanes — y a la Zona Sur, representada por Diablos Rojos, El Águila, Olmecas y Bravas. Los equipos estarán compuestos de 14 jugadoras, de las cuales 12 serán elegidas por su desempeño en la temporada, mientras que las dos restantes serán votadas por la afición de la LMS.

La elección de la sede se da en el marco del 450 aniversario de la ciudad de León, que se celebrará en 2026. Las autoridades locales esperan con ansia a las aficiones de la LMS para una fiesta inédita en su corta historia.