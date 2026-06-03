Las compras en línea se han convertido en una de las mejores formas de encontrar descuentos en productos de tecnología, entretenimiento y hogar, y Sam's Club no se ha quedado atrás.

La cadena de tiendas ha lanzado una serie de rebajas que incluyen algunas de las categorías más buscadas por los consumidores, desde pantallas de última generación hasta consolas de videojuegos y otros artículos destacados.

Si estás pensando en renovar tus dispositivos o aprovechar una promoción antes de que termine, te compartimos algunos de los descuentos que están llamando la atención de los compradores.

Sam's Club sorprende con rebajas en línea

Smartphone Samsung Galaxy A36 128 GB Negro

El Samsung Galaxy A36 de 128 GB en color negro es un smartphone de gama media que busca ofrecer un equilibrio entre rendimiento, diseño y autonomía para los usuarios que necesitan un dispositivo versátil para el día a día. Su diseño moderno, con acabados elegantes y una construcción estilizada, lo convierte en una opción atractiva para quienes desean un teléfono con apariencia premium sin realizar una gran inversión.

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Combo Consola PlayStation 5 Slim 1 TB + Astro Bot + Gran Turismo 7

El Combo Consola PlayStation 5 Slim 1 TB + Astro Bot + Gran Turismo 7 se ha convertido en uno de los paquetes más cotizados de Sony, ofreciendo una de las mejores cartas de presentación para adentrarse en la actual generación de videojuegos con dos títulos de enfoques opuestos pero con la máxima calidad técnica.

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Samsung Galaxy S25 FE 128 GB Icy Blue

El Samsung Galaxy S25 FE de 128 GB en color Icy Blue está diseñado para quienes buscan disfrutar de características premium a un precio más accesible dentro de la familia Galaxy. Su elegante acabado en tono azul claro le aporta una apariencia moderna y sofisticada, mientras que su construcción resistente y diseño ergonómico ofrecen una experiencia cómoda para el uso diario.

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Pantalla Samsung 43" QLED

La pantalla Samsung QLED de 43 pulgadas es una excelente opción para quienes buscan una experiencia visual de alta calidad en un tamaño ideal para salas pequeñas, recámaras o espacios de entretenimiento. Gracias a la tecnología QLED, este televisor ofrece colores más intensos, mejor nivel de brillo y una reproducción más precisa de las imágenes, permitiendo disfrutar películas, series, deportes y videojuegos con gran realismo.

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Consola Nintendo Switch 2 256 GB

La consola de novena generación, la Nintendo Switch 2 de 256 GB, representa el salto evolutivo de la famosa plataforma híbrida de Nintendo, multiplicando por ocho el almacenamiento base del modelo original y mejorando drásticamente su rendimiento de procesamiento. El dispositivo da un gran salto visual al incorporar una pantalla LCD de 7.9 pulgadas (frente a las 6.2 del modelo clásico) compatible con una resolución de 1080p y una tasa de refresco de hasta 120 Hz con HDR10.

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Pantalla Samsung 65" UHD Mini LED

La pantalla Samsung UHD Mini LED de 65 pulgadas está diseñada para quienes buscan una experiencia de entretenimiento de nivel superior, combinando una gran pantalla con tecnologías avanzadas de imagen. Gracias a la iluminación Mini LED, este televisor ofrece un control más preciso del brillo y el contraste, permitiendo negros más profundos, colores más vivos y un nivel de detalle sobresaliente tanto en escenas oscuras como en las más brillantes.

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