LMB: Santiago Harp Grañén es nombrado Ejecutivo del Año por segunda temporada consecutiva

El Vicepresidente del Consejo de Administración de los Diablos Rojos del México, Santiago Harp Grañén, fue nombrado Ejecutivo del Año en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) por segundo año consecutivo.

Harp Grañén ha sido la cabeza en el regreso a la gloria de la Pandilla Escarlata, que en este 2025 conquistó el bicampeonato en el circuito mexicano de verano y que ve en su casa, el estadio Alfredo Harp Helú, las mejores entradas en toda la Liga.

La novena capitalina concluyó la temporada regular con marca de 63 triunfos y solo 25 derrotas, para una efectividad de .716. En la Postemporada se mostraron dominantes y mantuvieron una racha de ocho victorias consecutivas, tras barrer a Leones de Yucatán y Pericos de Puebla.

Luego de eliminar a Piratas de Campeche (4-2) en seis juegos, los Pingos volvieron a sacar la escoba para derrotar en cuatro juegos a los Charros de Jalisco y coronarse en la edición 2025 de la Serie del Rey. Los Diablos de Harp Grañén pasaron a la historia como los campeones en el centenario de la LMB, además de haber recibido en el estadio Alfredo Harp Helú el Juego de Estrellas de esta temporada.

Harp Grañén — de tan solo 25 años — se unió en 2024 a la selecta lista de ejecutivos escarlatas que ganan esta condecoración en LMB, uniéndose a su padre Alfredo Harp Helú. El joven dirigente también se unió a Roberto Mansur Galán y a su padre como los únicos escarlatas en obtener este galardón en múltiples temporadas.

Ejecutivo del Año 2025 ⭐: Santiago Harp, Vicepresidente del Consejo de Administración de los Diablos Rojos del México.



Un galardón que destaca su liderazgo, visión y compromiso en el armado del equipo campeón. ️



— Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) October 29, 2025

Mantiene legado familiar

Santiago Harp Grañén representa la nueva sangre en la administración de la organización. El Vicepresidente del Consejo de Administración de los Diablos Rojos del México es el tercer galardonado en la historia que presume el mismo premio que alguna vez recibiera su padre.

Esto pasó antes en la LMB con la familia Mansur y la familia Peralta. Hoy los Harp se unen a este selecto listado que refleja el ADN beisbolero que existe en el club capitalino.

