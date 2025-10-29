Más Información

Blue Jays vs Dodgers: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 5 de la Serie Mundial, HOY, miércoles 29 de octubre

Shohei Ohtani debutó como lanzador en una Serie Mundial, ayer Dodger Stadium, en el Juego 4. Lamentablemente para el japonés, Los Ángeles Dodgers cayeron frente a Toronto y el Clásico de Otoño se niveló a dos triunfos por bando.

Hoy se juega el último encuentro en Los Ángeles, para viajar el viernes a Roger Centre, casa de los Blue Jays para disputar el sexto episodio; irse con ventaja esta noche será clave.

Los abridores para el compromiso de hoy serán Blake Snell, por parte de la novena angelina y el novato Trev Yesavage tomará las responsabilidades en la lomita por Toronto.

Yesavage abrirá el Juego 5 de la Serie Mundial para los Azulejos el miércoles por la noche. Será su quinta salida de postemporada después de apenas tres aperturas en la temporada regular, las primeras de su carrera.

Permitió dos carreras en cuatro innings en el primer partido contra los Dodgers de Los Ángeles, careciendo de la recta explosiva que dominó a los Yankees de Nueva York durante cinco entradas y un tercio sin hits en la serie divisional de la Liga Americana.

Vladimir Guerrero venció a Ohtani / Foto: EFE
Vladimir Guerrero venció a Ohtani / Foto: EFE

¿Cuándo y dónde ver el Toronto vs Dodgers?

La Serie Mundial llega igualada con dos triunfos por bando y esta noche será el duelo de desempate antes de regresar a Toronto. Los Ángeles Dodgers, en casa, tienen la obligación de ganar frente a su afición.

  • Fecha: Miércoles 29 de octubre
  • Horario: 18:00
  • Transmisión: ESPN e Imagen Televisión

Dodgers de Los Ángeles se llevaron el Juego 3 frente a Toronto, después de 18 entradas. FOTO: AFP
Dodgers de Los Ángeles se llevaron el Juego 3 frente a Toronto, después de 18 entradas. FOTO: AFP

