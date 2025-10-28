Más Información

Dodgers y Blue Jays se quedan a 41 minutos de igualar el juego más largo de una Serie Mundial; fue también en Los Ángeles

Dodgers se imponen a Toronto después de 18 entradas y casi siete horas; Freeman se viste de héroe en la Serie Mundial

Los Ángeles Dodgers y los Azulejos de Toronto protagonizaron uno de los juegos más largos en la historia de la Serie Mundial. La novena de Dave Roberts y seis horas y 39 minutos de juego.

En cuanto a innings se refiere, si igualaron aquel Juego 3 de la Serie Mundial de 2018 entre Los Ángeles y los Red Sox de Boston, también en Dodger Stadium; sin embargo, en tiempo todavía se quedaron cortos.

Ayer, el inicialista Freddie Freeman, con un cuadrangular al central terminó con el encuentro en Los Ángeles quedándose a 41 minutos de igualar el récord entre Dodgers y Red Sox.

Aquella noche de octubre en 2018, Los Ángeles y Boston llegaron al décimo octavo episodio igualados 2-2, hasta que Max Muncy terminó con las acciones tras desaparecer la pelota por el izquierdo.

Ese Juego 3 duró siete horas y 20 minutos. Es hasta hoy, el duelo más largo en la historia de la Serie Mundial, en cuanto a tiempo se refiere.

Esta noche en la casa angelina, Dodgers y los Blue Jays de Toronto disputan el Juego 4 de la Serie Mundial. Por ahora, Los Ángeles lideran con dos triunfos, por uno del equipo canadiense.

