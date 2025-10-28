Más Información

El Hijo del Santo se despide de la lucha libre con emotivo mensaje: Me voy con la máscara intacta

El Hijo del Santo se despide de la lucha libre con emotivo mensaje: Me voy con la máscara intacta

Cibernético, estrella de la lucha libre, se sincera y revela proyecto tras su retiro del ring

Cibernético, estrella de la lucha libre, se sincera y revela proyecto tras su retiro del ring

Alejandro Kirk es homenajeado en su natal Tijuana con un impresionante mural; el mexicano es un estelar de los Blue Jays

Alejandro Kirk es homenajeado en su natal Tijuana con un impresionante mural; el mexicano es un estelar de los Blue Jays

Andrés Guardado comienza su etapa como entrenador en el Betis de España

Andrés Guardado comienza su etapa como entrenador en el Betis de España

El Hijo del Santo anuncia su última lucha como gladiador en la Ciudad de México

El Hijo del Santo anuncia su última lucha como gladiador en la Ciudad de México

Alejandro Kirk es el único pelotero nacido en México que participa en la presente entre los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles.

El estelar receptor de los Azulejos ha brillado en los tres juegos que van del Clásico de Otoño, además, de ser determinante a lo largo de la temporada con el equipo canadiense.

Kirk, oriundo de Tijuana, se ha convertido en un símbolo del beisbol mexicano y busca seguir haciendo historia en esta postemporada de las , en la que ya presume cinco cuadrangulares.

Lee también

El reconocimiento hacia el pelotero de 26 años crece y una clara muestra fue el mural que hicieron en su honor, en un puente de Tijuana.

El apellido Kirk y el rostro del estelar de los Blue Jays con un fondo rojo cubren una pared de su natal Baja California.

"La mayoría de tijuanenses se sienten orgullosos y apoyan a Alex Kirk quien salió de la liga municipal de Tijuana para ahora estar jugando la Serie Mundial en la ligas mayores", escribió el autor del mural en sus redes sociales.

Ayer, en el Juego 3, "El Capitán Kirk" conectó un vulacercas de tres carreras ante el abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow. Su batazo sirvió para darle momentáneamente la ventaja a la novena canadiense.

Alejandro Kirk iguala marca de Vinicio Castilla

, que ya había hecho historia al ser el primer pelotero mexicano con cuatro cuadrangulares en una misma Postemporada, ahora igualó el récord del oaxaqueño Vinicio Castilla con cinco jonrones.

Este camino histórico comenzó ante los Yankees de Nueva York en el primer duelo de la Serie Divisional, donde Kirk anotó dos cuadrangulares; el tercero cayó en la paliza (13-4) sobre los Mariners de Seattle y el cuarto, en el primer juego de la Serie Mundial contra los angelinos. Esta noche, dejó su huella una vez más.

Kirk ya es el primer mexicano con dos palos de vuelta entera en la Serie Mundial, pero con uno más sería el pelotero tricolor con más jonrones en la historia de la postemporada en la MLB.

Lee también

Alejandro Kirk brilló en el triunfo de Toronto ante Los Ángeles en el Juego 1 de la Serie Mundial
Alejandro Kirk brilló en el triunfo de Toronto ante Los Ángeles en el Juego 1 de la Serie Mundial

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS