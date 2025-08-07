Más Información

Leagues Cup: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos; hoy, jueves 7 de agosto

Chivas vs FC Cincinnati: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 3 de la Leagues Cup; HOY, jueves 7 de agosto

Los Cardinals remontan y opacan labor de Shohei Ohtani; el japonés llegó a mil hits

América se impone en penaltis al Portland Timbers; las Águilas se despiden de la Leagues Cup con otro empate

Los mejores MEMES del América en su despedida de la Leagues Cup; así reaccionaron las redes sociales

La primera fase de la edición 2025 de la llegará a su fin esta noche con prácticamente todos los equipos mexicanos participantes en la jornada de hoy eliminados, salvo por un equipo que ha resultado ser la sorpresa de los representantes de la Liga MX.

Ubicado en la quinta posición con cinco unidades, el conjunto de Juárez buscará su boleto a la siguiente fase en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en New Jersey. Los Bravos enfrentarán a un matemáticamente eliminados New York Red Bulls en busca de trascender en esta Leagues Cup.

La victoria en el tiempo regular o incluso por penalties (que otorga dos puntos) le daría a los fronterizos el cuarto lugar de la tabla en la Liga MX, que de momento ocupa Puebla, y por ende su pase a la fase de eliminación.

Guadalajara, Cruz Azul, Monterrey y Santos Laguna se despedirán del torneo esta noche en sus respectivos compromisos. Ninguno de estos cuatro equipos tiene posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Una victoria no ayuda en nada puesto que Puebla les lleva más de tres unidades en el único puesto que pude cambiar de dueño en esta última jornada de futbol.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Leagues Cup este jueves 7 de agosto?

Todos los partidos de la Leagues Cup han sido transmitidos por el MLS Season Pass de Apple TV. Solo un partido de esta noche será transmitido en México por televisión abierta.

FC Cincinnati vs Guadalajara

  • Hora: 17:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: MLS Season Pass de Apple TV

New York Red Bulls vs Juárez

  • Hora: 17:30 horas (centro de México)
  • Transmisión: MLS Season Pass de Apple TV

Monterrey vs Charlotte

  • Hora: 17:30 horas (centro de México)
  • Transmisión: MLS Season Pass de Apple TV

Cruz Azul vs Colorado Rapids

  • Hora: 17:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: Canal 9, TUDN y MLS Season Pass de Apple TV

LA Galaxy vs Santos Laguna

  • Hora: 21:15 horas (centro de México)
  • Transmisión: MLS Season Pass de Apple TV

