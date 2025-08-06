Cruz Azul busca cerrar con orgullo; Larcamón quiere romper sequía en la Leagues Cup

Reivindicarse no es una opción, es una obligación. Para Nicolás Larcamón y Cruz Azul, el cierre de la Leagues Cup 2025 ante Colorado Rapids es una oportunidad para lavar la imagen, recomponer el camino y, sobre todo, ganar. Lo único que se piensan en La Noria es volver con una sonrisa, aunque ya estén eliminados del torneo.

La Leagues Cup 2025 ha sido, una vez más, un torneo sin victorias en 90 minutos para La Máquina, y este jueves ante Colorado Rapids, Nicolás Larcamón y sus dirigidos buscarán romper con la sequía, limpiar el historial y cerrar con una actuación que sane la deuda pendiente con su afición.

“El hecho de que esto no es de palabras, es de acción, e indudablemente la oportunidad de saltar mañana nuevamente a la cancha nos da esa oportunidad de vivenciar todo esto de lo que me estoy refiriendo en cuanto a que seguimos creciendo, a que hemos aprendido, a que hemos encontrado, y estando forzados a encontrar soluciones que eran importantes para evolucionar a partir de todo lo que fue esta semana, e indudablemente teniendo partido enfrente no podemos dejar de pensarlo como una oportunidad, una obligación para nosotros de salir a ganarlo”, expresó el técnico en rueda de prensa.

El duelo frente al conjunto de la MLS marcará la primera vez que ambos equipos se enfrenten, pero para los celestes no se trata de un simple partido internacional, es un compromiso con su historia. En tres ediciones de la Leagues Cup, Cruz Azul no ha podido celebrar una sola victoria en tiempo regular, una estadística que pesa y que exige una respuesta inmediata.

La frustración crece si se revisan los números. En total, los cementeros acumulan siete empates y dos derrotas. La más dolorosa, el 7-0 ante Seattle Sounders, que dejó cicatrices que aún no sanan en el club. Por eso, vencer a Colorado no solo es una necesidad competitiva, sino un golpe anímico necesario para encarar lo que viene.

“(Ante Colorado) Es otro partido que representará una gran oportunidad, sobre todas las cosas por el hecho de que para muchos sería un partido del que posiblemente no haya mucho juego, pero también eso todavía le da más valor para nosotros, para para demostrar la la determinación y la las ganas por por ir en búsqueda”.

Larcamón ha comenzado a perfilar su plantel para el Apertura 2025, pero también está consciente de que cerrar sin victoria sería un golpe negativo para el vestidor. Por eso, planea una rotación con intención: darle descanso a titulares, sin descuidar el objetivo de ganar. La Máquina enfrentará el lunes al Atlético de San Luis, por lo que el manejo del plantel será clave.

“Afrontamos el partido y la preparación con mucha noción de lo que representa para nosotros y sobre todas las cosas del impacto que puede tener para lo que va a ser nuestro partido el día lunes con San Luis, que que también es un un aspecto fundamental que queremos atacar, que es reiniciar ganando en la Liga MX. Por muchos motivos este partido tiene una una trascendencia importante para nosotros y lo afrontamos de esa manera”, finalizó.

