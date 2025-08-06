Gonzalo Pineda genera controversia por frase en la Leagues Cup; "Las estadísticas son como el bikini"

Uno de los equipos con peor rendimiento en la edición 2025 de la Leagues Cup ha sido el Atlas, cuadro que, durante sus tres partidos ante clubes de la MLS, no logró salir adelante.

El mal desempeño del equipo tapatío ha generado una enorme ola de comentarios negativos hacia el proyecto de Gonzalo Pineda, quien no ha podido encontrar la mejor versión de los rojinegros.

Estas opiniones de rechazo provocaron que el exjugador de Chivas lanzara una polémica frase en conferencia de prensa, misma que no tardó en volverse viral e incluso fue tachada de machista.

Lee también Los mejores MEMES de la derrota de Pumas en la Leagues Cup; los universitarios causaron burlas en redes sociales

"Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos partido a partido, así lo hemos hecho. Creo que a veces los números fríos te dicen algunas cosas, pero no te dicen todo. Y como dice Juan Manuel Lillo, las estadísticas son como el bikini: te enseñan mucho, pero no te enseñan la mejor parte. Y estoy totalmente de acuerdo con eso", mencionó.

LAS ESTADÍSTICAS SON COMO EL BIKINI👙😳



“Te enseñan mucho, pero no te enseñan la mejor parte” afirmó Gonzalo Pineda, director técnico del Atlas.#RadioramaDeOccidente pic.twitter.com/XvSaTkv8DR — Frecuencia Deportiva (@FD1340AM) August 6, 2025

Pineda, quien tuvo un paso como entrenador en la MLS, aprovechó para enviar un mensaje a los aficionados, pidiéndoles no demeritar a los equipos estadounidenses, ya que poseen gran calidad.

Lee también Eva Longoria confesó que le gusta que no haya ascenso y descenso en la Liga MX; "Me resulta muy estresante"

"Nos enfocamos solamente en lo negativo y todo está mal, y no es verdad que todo esté mal. Ha habido mejoras en muchas fases del juego, hemos creado una gran dinámica interna y nos ha servido mucho jugar contra estos grandísimos rivales, porque a veces pareciera que te enfrentas contra equipos de segunda división o que el rival no cuenta, y claro que cuenta", finalizó.