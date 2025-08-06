Los mejores MEMES de la derrota de Pumas en la Leagues Cup; los universitarios causaron burlas en redes sociales

Los Pumas volvieron a fallar. La escuadra de Efraín Juárez, que salía con la posibilidad de avanzar en la Leagues Cup, quedó a deber y fue eliminada en la fase de grupos.

El cuadro auriazul, que se enfrentó al Inter Miami sin Lionel Messi, no pudo aprovechar la ventaja y terminó cayendo 3-1 ante el representante de la MLS.

Con goles de Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Tadeo Allende, el conjunto norteamericano pasó por encima de Pumas, que no mostró respuesta en la segunda parte.

Lo mostrado en la cancha generó de inmediato una enorme ola de comentarios negativos para los universitarios, que se volvieron tendencia por la gran cantidad de memes en su contra.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

Los mejores MEMES de la derrota de Pumas en la Leagues Cup

