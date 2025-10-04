Antes de que los puños de Laura Burgos hicieran historia en los cuadriláteros, la hoy multicampeona mundial de muay thai mostró al mundo su gran talento para contar historias, al pasar días y noches compartiendo, en alguna redacción, diversas notas, reportajes y artículos, en otra de sus grandes pasiones: el periodismo.

Burgos, quien ha colocado en varias ocasiones la bandera de México en lo más alto del podio internacional, compartió que, previo a convertirse en referente de su disciplina, utilizaba su mirada crítica para transmitir emociones en los diversos medios de comunicación.

“Yo trabajaba en un periódico, me gustaba estar allí, pero realmente no era mi gran pasión. Afortunadamente, me despidieron. Tenía otras opciones, pero decidí darle más peso a la carrera deportiva. Ya peleaba, pero no al nivel de ahora. En ese momento, el deporte se volvió mi prioridad”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también Laura Burgos se convierte en bicampeona mundial de Muay Thai; la mexicana repitió la hazaña en Turquía

Laura, nacida en Monterrey, Nuevo León, hace 35 años, y quien también fue editora de una revista de viajes y estilo de vida, recordó con nostalgia las tardes realizando reportajes, además de agradecer a sus grandes compañeros de aquellos tiempos, por estar apoyándola en sus primeros pasos en el deporte.

“Era editora de una revista de viajes. Uno de los trabajos que más me marcaron fue uno que se realizó en Alemania. Fue hermoso lo que se hizo ahí. Mis excompañeros son especiales para mí, ellos fueron testigos de cada pequeño paso en mis primeras peleas, iban a verme y en realidad era muy divertido todo lo que pasaba con ellos. Son testigos de todo el camino que se tuvo que andar”, rememoró.