Las Chivas van por tres puntos y mantenerse como líderes ante Necaxa

Confirmar su liderato es el objetivo que tienen las Chivas de Gabriel Milito en el cierre de la fase regular.

Una victoria contra el Necaxa les permitiría asegurar, prácticamente, su permanencia en el primer lugar de la tabla general. Por tal motivo, el Rebaño tiene aliciente bastante importante y buscará derrotar a los Rayos en el estadio Victoria.

El equipo rojiblanco llega a este compromiso luego de haber goleado (5-0) al Puebla, por lo que viene con la motivación a tope. Al igual que contra la Franja, tratará de ofrecer otra gran actuación para llegar de la mejor manera a la Liguilla.

Enfrente, las Chivas tendrán a un Necaxa que se juega sus últimas cartas para conseguir uno de los boletos que aún quedan disponibles para la Fiesta Grande.

El equipo hidrocálido está a cinco puntos del octavo lugar, el último que clasificaría a la siguiente ronda, por lo que ya no puede dejar escapar unidades, si quiere llegar con vida a la última jornada.

A su favor, tendrá la ventaja de la localía, que la ha servido para derrotar al Rebaño en sus dos últimas visitas en fila, en duelos de Liga MX.

Para las Chivas será importante equilibrar la balanza de resultados en sus juegos como visitante. En este torneo, cuenta con tres derrotas (Cruz Azul, Toluca y Tigres) de los ocho partidos que ha disputado lejos de casa, el resto son victorias (FC Juárez, Atlético San Luis, Mazatlán FC, Atlas y Monterrey).

Las Chivas ya están clasificadas a la Liguilla, pero todavía tienen otro objetivo por cumplir.

Tal y como lo dijo Gabriel Milito, quiere que su Rebaño Sagrado tenga la “ambición para quedarse con el primer puesto”. Hoy, pueden dar un paso importante para cumplir esa meta.

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