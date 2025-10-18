Larcamón sorprende al América con Gudiño y Rodarte como titulares en el Clásico Joven

Nicolás Larcamón decidió mover sus piezas para sorprender al América desde el inicio.

El técnico argentino mandará a Andrés Gudiño y Jorge Rodarte como titulares, dejando en la banca a Kevin Mier y Willer Ditta.

Una decisión que busca alterar el libreto habitual de la Máquina y confundir al conjunto azulcrema.

La intención del entrenador es evitar que el América tenga una idea definida del juego cementero.

Además, Larcamón aprovechó para darle descanso a los jugadores que tuvieron actividad con la Selección de Colombia durante la reciente fecha FIFA.

Gabriel “Toro” Fernández será el encargado de comandar el ataque celeste y buscar los goles que acerquen a Cruz Azul a una nueva victoria.

El delantero uruguayo será una de las claves para intentar vulnerar la portería defendida por Luis Ángel Malagón.

El once inicial de la Máquina quedó conformado por: Andrés Gudiño, Jorge Rodarte, Erik Lira, Jesús “Chiquete” Orozco, Carlos Rotondi, Jorge Sánchez, Lolo Faravelli, Luka Romero, José Paradela, Charly Rodríguez y Toro Fernández. Una alineación que combina juventud, rotación y estrategia.

Del otro lado, André Jardine también sorprendió. El técnico del América no adelantó detalles durante la semana y, al igual que Larcamón, guardó sus movimientos hasta el día del partido, generando aún más expectativa en torno al Clásico Joven.

América arrancará con Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Víctor Dávila, Alexis Gutiérrez, Cristian Borja, Rodrigo Aguirre y Erick Sánchez.

Cruz Azul llega con la meta de alcanzar 23 partidos sin perder en Ciudad Universitaria, una marca que hoy pertenece a los Pumas.

Además, los celestes buscan mantenerse entre los primeros cuatro lugares del torneo y este duelo ante el América puede ser determinante en sus aspiraciones.