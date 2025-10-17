En un equipo como América, donde la competencia interna es feroz, Víctor Dávila ha elegido el camino del esfuerzo diario. El delantero chileno, consciente de que no ha tenido la continuidad deseada, se mantiene firme en su compromiso por estar en el radar del cuerpo técnico y aprovechar cada oportunidad que se le presenta en el torneo.

Luego de unas apariciones brillantes, en las que incluso anotó, el andino habló de su actualidad: “La verdad, siempre trato de cuidar mi cabeza, sobre todo cuando las cosas no se dan. No he tenido la cantidad de minutos que me gustaría tener, entendiendo que el plantel es amplio y de jerarquía. Me gusta estar a disposición del cuerpo técnico para aprovechar los minutos, no enfadándome ni sintiendo que hay algo personal”, comentó.

Dávila, quien espera seguir sumando minutos en el certamen, agradeció a los aficionados por estar a su lado en cada etapa, estableciendo un gran compromiso por llevar la camiseta a los primeros planos.

“La exigencia es totalmente diferente, pero también hay apoyo que se palpita previo a los partidos, con las victorias y los goles. Ser azulcrema y americanista no deja que te relajes; la afición siempre estará contigo, es de lo más fiel. Se agradece el apoyo. Siempre toca dar el 100 por ciento”.

El chileno lanzó un contundente mensaje a los fanáticos, a quienes les prometió un enorme compromiso: “De mi parte, siempre tendrán un jugador profesional, sin importar que las cosas no salgan”. Leobardo Vázquez H.