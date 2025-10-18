Más Información

Larcamón sorprende al América con Gudiño y Rodarte como titulares en el Clásico Joven

Cruz Azul vs América EN VIVO - Jornada 13 de la Liga MX; sigue todas las acciones del Clásico Joven

FC Juárez y Pachuca dividen puntos en La Frontera y aún sueñan con la Liguilla directa

Toluca está imparable; los Diablos Rojos aplastan al Querétaro y mantienen el liderato de la Liga MX

Santos Laguna da un sorpresivo golpe; despierta y hunde a León con dos goles

Cruz Azul y América disputan esta noche el de la Liga MX, en el estadio Olímpico Universitario.

Las Águilas, sublíderes del certamen con 27 puntos, buscan el triunfo que los mantenga cerca del líder Toluca, que aplastó (4-0) a los Gallos Blancos de Querétaro.

Por su parte, La Máquina Celeste de Nicolás Larcamón salió de los primeros cuatro lugares; por ahora son quintos con 25 unidades. En caso de perder podría relegarlos en la lucha por estar en los primeros puestos.

América viene de tres victorias en fila, mientras que Cruz Azul hila tres encuentros sin poder ganar.

Para esta noche, los celestes buscan mantener el invicto de 22 partidos en Ciudad Universitaria; en caso de no perder esta noche serán 23 y romperán la marca de los Pumas.

Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones del Cruz Azul vs América, desde CU; comenzará 21:05

