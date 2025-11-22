Lanús vs Atlético Mineiro: Horario y canales para ver la final de la Copa Sudamericana; hoy, sábado 22 de noviembre

La Copa Sudamericana tendrá este sábado un nuevo campeón entre el Atlético Mineiro comandado por Hulk, deseoso de hacer historia, y un Lanús que busca ser rey por segunda vez de esta competencia.

Brasileños y argentinos pelean por la llamada "Gran Conquista" en el recientemente remodelado estadio Defensores del Chaco de Asunción, con capacidad para unos 42 mil espectadores.

El Galo anhela bordar en su uniforme la insignia de un nuevo campeonato regional luego de la Copa Libertadores que consiguió en 2013 con Ronaldinho Gaúcho.

Ese hito guiado por uno de los mayores astros de la historia del fútbol expandió el nombre del albinegro de Belo Horizonte más allá de las fronteras de Brasil, cuyos equipos más conocidos son de Rio de Janeiro y Sao Paulo.

Lanús, liderado por el extremo Eduardo Salvio, apunta a agrandar su imagen para dejar de ser considerado simplemente un club pequeño y tradicional, ante miles de hinchas que llegan a la capital paraguaya en viajes de 15 horas en autobús desde Buenos Aires y en vuelos privados.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la final de la Copa Sudamericana?

Sábado, 22 de noviembre

Lanús vs Atlético Mineiro | 14:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Disney + y ESPN.

