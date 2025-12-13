Más Información

LaLiga: Horarios y canales para ver EN VIVO el Barcelona vs Osasuna, HOY, sábado 13 de diciembre

Este sábado el Barcelona recibe al Osasuna en el estadio Spotify Camp Nou por la jornada 17 de de España, en un partido de realidades opuestas donde los culés buscarán mantener la distancia que tienen con el Real Madrid en la cima del campeonato, mientras los 'Rojillos' desean alejarse de la zona de descenso.

Los blaugranas tienen una racha de cuatro partidos consecutivos con victoria tomando en cuenta todas las competencias, ya que vienen de vencer al Frankfurt en Champions League, antes golearon al Betis, al Atlético de Madrid y al Alavés.

Por otra parte, el Osasuna, que ocupa el lugar 15 en la tabla de posiciones, busca mantener el paso de tres partidos sin conocer la derrota y dar la sorpresa en casa del Barcelona.

Una derrota podría complicar al conjunto de Osasuna, que tiene un partido menos y 15 puntos, solamente uno más que el Mallorca, equipo que está en zona de descenso pero que si gana este sábado superaría a los Rojillos.

A continuación, les presentamos a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

BARCELONA VS OSASUNA: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO?

  • Día: sábado 13 de diciembre
  • Horario: 11:30 horas
  • Transmisión: 516 o 1516 en Sky Sports, 522 en Izzi

