La Selección Mexicana llama a Juan José Purata de Tigres; se une al microciclo

El entrenador de la Selección Mexicana sigue analizando a los jugadores con los que contará en los próximos amistosos y que puedan ganarse un lugar en la próxima Copa del Mundo. Este domingo, anunciaron la llegada de Juan José Purata de Tigres al microciclo que tendrá Javier Aguirre en el CAR del 25 al 27 de agosto.

Lee también Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Así, serán 24 jugadores los que reportarán ante el Vasco Aguirre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y que buscarán "llenarle el ojo" al entrenador del Tri de cara a lo que viene rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Purata se convierte en el tercer jugador de Tigres convocado al microciclo junto a Ozziel Herrera y Diego Lainez.

Lee también Abogado de Julio César Chávez Jr. revela cuánto tiempo podría pasar en la cárcel; fue acusado por delincuencia organizada y tráfico de armas

CONVOCADOS DE LIGA MX PARA EL MICROCICLO DEL TRI

Porteros : Raúl Rangel (Chivas), Sebastián Jurado (Bravos), Carlos Moreno (Pachuca).

: Raúl Rangel (Chivas), Sebastián Jurado (Bravos), Carlos Moreno (Pachuca). Defensas : Denzell García (Bravos), Diego Barbosa (Toluca), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán (Rayados), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Daniel Aceves (Pachuca), Gerardo Arteaga (Rayados), Diego Campillo (Chivas), Bryan González (Chivas), Juan José Sánchez Purata (Tigres).

: Denzell García (Bravos), Diego Barbosa (Toluca), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán (Rayados), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Daniel Aceves (Pachuca), Gerardo Arteaga (Rayados), Diego Campillo (Chivas), Bryan González (Chivas), Juan José Sánchez Purata (Tigres). Medios : Fidel Ambriz (Rayados), Isaías Violante (América), Alexis Gutiérrez (América), Jesús Angulo (Toluca), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Ozziel Herrera (Tigres), Diego Lainez (Tigres), Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América)

: Fidel Ambriz (Rayados), Isaías Violante (América), Alexis Gutiérrez (América), Jesús Angulo (Toluca), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Ozziel Herrera (Tigres), Diego Lainez (Tigres), Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América) Delanteros: Germán Berterame (Rayados), Armando González (Chivas).

Lee también Chelís adelanta su regreso a la Liga MX; asegura que Puebla cambiará de dueños