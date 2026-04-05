Más Información

Nicolás Mejía recupera la corona del San Luis Tennis Open

Nicolás Mejía recupera la corona del San Luis Tennis Open

Álvaro Morales debuta con derrota en la Kings League con Peluche Caligari

Álvaro Morales debuta con derrota en la Kings League con Peluche Caligari

Luis Romo reaparece en el XI titular de Chivas tras superar su lesión y jugará ante Pumas

Luis Romo reaparece en el XI titular de Chivas tras superar su lesión y jugará ante Pumas

Gabriela Jáquez celebra con su familia histórico título con UCLA en NCAA

Gabriela Jáquez celebra con su familia histórico título con UCLA en NCAA

Chivas vs Pumas EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 13 | Clausura 2026

Chivas vs Pumas EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 13 | Clausura 2026

Este domingo se escribió una nueva historia inolvidable en el baloncesto colegial de Estados Unidos. El final del 'March Madness' tuvo como protagonista a , la primera jugadora mexicana en llegar -y consagrarse- en esta instancia con las Bruins de UCLA.

Lo hizo con una actuación memorable de 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias el triunfo sobre South Carolina por 79-51. Sus números la llevaron a recibir el reconocimiento a la Jugadora Más Valiosa.

Lee también

En la primera final de UCLA, Gabriela Jáquez dejó su huella para la eternidad.

Gabriela, de 22 años, lleva el baloncesto en la piel. Todo comenzó con su abuelo Ezequiel Jáquez, también jugador colegial en Estados Unidos, seguido por Jaime Jáquez Sr. (padre de Gabriela), quien jugó en la Universidad de Concordia. Su madre, Ángela, también supo brillar en la duela.

Desde hace ya un par de años su hermano, Jaime Jáquez Jr., brilla con el Heat de Miami en la NBA. Ahora es el turno de alcanzar el máximo escenario para ella, ya que es probable que sea seleccionada en la primera ronda del Draft de la WNBA.

Esta temporada, Gabriela promedió 13.3 puntos, 5.4 rebotes, 2 asistencias y 1.1 robos por partido, y fue parte de las mejores 20 jugadoras de Estados Unidos estadísticamente.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS