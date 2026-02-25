La medalla de oro en París, su gran tesoro

Mérida.— El año de la consagración para Jasmine Paolini fue 2024, porque no sólo irrumpió en la élite del tenis femenino, con finales en torneos del Grand Slam y algunos títulos, también grabó su nombre en la historia olímpica al conquistar la medalla de oro en dobles, junto a Sara Errani, durante los Juegos de París.

“Significó mucho, no lo esperaba tampoco. Me di cuenta de que, después de ganarlo, fue un gran logro para mí, para el país [Italia]”, manifestó la tenista, al recordar aquellos momentos de la final disputada en la cancha Philippe-Chatrier de Roland Garros.

La dupla italiana remontó un set en contra para vencer a las rusas Mirra Andreeva y Diana Shnaider (por parciales de 2-6, 6-1 y 10-7), para lograr el primer oro olímpico en la historia del tenis en su país: “Es algo importante en el deporte”.