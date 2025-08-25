Más Información

US Open: ¿A quién enfrentará Renata Zarazúa en la segunda ronda?; conoce a su rival

US Open: ¿A quién enfrentará Renata Zarazúa en la segunda ronda?; conoce a su rival

Checo Pérez: Conoce todo sobre Cadillac; la nueva escudería del mexicano en F1

Checo Pérez: Conoce todo sobre Cadillac; la nueva escudería del mexicano en F1

La Liga Mexicana de Beisbol rompe el silencio tras el caso de Simón Falah-Assadi Martínez; el niño fue golpeado por una pelota en el Harp Helú

La Liga Mexicana de Beisbol rompe el silencio tras el caso de Simón Falah-Assadi Martínez; el niño fue golpeado por una pelota en el Harp Helú

Horario y canales para ver EN VIVO el juego entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla; HOY, lunes 25 de agosto

Horario y canales para ver EN VIVO el juego entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla; HOY, lunes 25 de agosto

Arturo Elías Ayub cumple promesa de compartir palco con el presidente del Real Madrid; presume fotografía con Florentino Pérez

Arturo Elías Ayub cumple promesa de compartir palco con el presidente del Real Madrid; presume fotografía con Florentino Pérez

La última actualización de , el niño de 9 años que fue golpeado por una pelota de beisbol en el estadio Alfredo Harp Helú, es que se encontraba fuera de peligro, según dio a conocer el club Diablos Rojos del México.

El menor estaba en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México, hasta donde informó el equipo en sus redes sociales. EL UNIVERSAL Deportes se acercó a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para conocer su postura respecto a lo sucedido en uno de sus parques de pelota.

Lee también

“En la LMB sentimos mucho lo que aconteció con Simón, nos solidarizamos con él y su familia. La LMB trabaja de manera coordinada con el club Diablos Rojos para mantener una cercana comunicación respecto del estado de salud del pequeño Simón”, mencionó la liga a este medio.

“Cabe hacer mención que la LMB cuenta con protocolos de seguridad en todos sus estadios, los que además están alineados a las disposiciones de las autoridades correspondientes en materia de protección civil. La LMB estará en línea con Diablos para apoyar al club en cualquier situación que acontezca”, agregó.

Lee también

Del menor no se sabe aún si está fuera ya de peligro, si fue dado de alta o la actualidad sobre su estado de salud. Se espera que en las próximas horas o días se actualice la información sobre Simón Falah-Assadi Martínez, de nueve años.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios