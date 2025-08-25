La Liga Mexicana de Beisbol rompe el silencio tras el caso de Simón Falah-Assadi Martínez; el niño fue golpeado por una pelota en el Harp Helú

La última actualización de Simón Falah-Assadi Martínez, el niño de 9 años que fue golpeado por una pelota de beisbol en el estadio Alfredo Harp Helú, es que se encontraba fuera de peligro, según dio a conocer el club Diablos Rojos del México.

El menor estaba en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México, hasta donde informó el equipo en sus redes sociales. EL UNIVERSAL Deportes se acercó a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para conocer su postura respecto a lo sucedido en uno de sus parques de pelota.

Lee también Horario y canales para ver EN VIVO el juego entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla; HOY, lunes 25 de agosto

“En la LMB sentimos mucho lo que aconteció con Simón, nos solidarizamos con él y su familia. La LMB trabaja de manera coordinada con el club Diablos Rojos para mantener una cercana comunicación respecto del estado de salud del pequeño Simón”, mencionó la liga a este medio.

“Cabe hacer mención que la LMB cuenta con protocolos de seguridad en todos sus estadios, los que además están alineados a las disposiciones de las autoridades correspondientes en materia de protección civil. La LMB estará en línea con Diablos para apoyar al club en cualquier situación que acontezca”, agregó.

Lee también Al acudir a un parque de beisbol es vital estar al pendiente del juego; ¿qué hacer para evitar ser golpeado por una pelota?

Del menor no se sabe aún si está fuera ya de peligro, si fue dado de alta o la actualidad sobre su estado de salud. Se espera que en las próximas horas o días se actualice la información sobre Simón Falah-Assadi Martínez, de nueve años.