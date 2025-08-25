Horario y canales para ver EN VIVO el juego entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla; HOY, lunes 25 de agosto

Más Información

Los están a un triunfo de la final de Zona Sur tras ganar los tres duelos de la Serie de Zona ante Pericos de Puebla de manera consecutiva. Una victoria hoy significaría la segunda barrida de estos Playoffs en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para la novena que dirige Lorenzo Bundy.

Este lunes por la noche los emplumados buscarán que el factor de la localía les ayude a mantenerse con vida en la Postemporada del centenario en el circuito mexicano de verano.

Los escarlatas enviarán a su abridor principal en la rotación para el cuarto duelo ante los poblanos. Brooks Hall (3.38 ERA) será el encargado de iniciar la labor monticular para los Pingos. Por su parte, Pericos enviará a su diestro cubano, Vladimir Gutiérrez (5.64) para este juego de eliminación que afrontarán.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla este lunes 25 de agosto?

Los Diablos Rojos del México se medirán esta noche a Pericos de Puebla en un duelo que de ganarlo les garantiza el pase a la Final de Zona Sur.

Diablos Rojos vs Pericos de Puebla Juego 4

  • Fecha: Lunes 25 de agosto
  • Horario: 19:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: TVC Deportes, AYM Sports, Canal 6 y Azteca Deportes

