La empresa Super X y Coliseo Morelos forman alianza para lanzar una magna función

La empresa de lucha libre Super X, comandada por el gladiador Juventud Guerrera, y el Coliseo Morelos, encabezado por el Príncipe de Seda, han anunciado una alianza estratégica que promete revolucionar el ring.

Esta colaboración culminará en una magna función el domingo 26 de octubre a las 16:00 horas en el Coliseo Morelos, con entrada libre para todos los aficionados.

El evento fusiona el talento estelar de ambas promociones, garantizando un espectáculo de pronósticos reservados donde rudos y técnicos se enfrentarán en batallas inolvidables.

"¡Bendita lucha libre, bendito Coliseo Morelos!", comenzó diciendo Juventud Guerrera al hacer la presentación de la alianza. "Estoy muy entusiasmado de darle la oportunidad a todo este talento, hay mucho talento, se van a dar muchas sorpresas es el inicio de una gran alianza de un gran desarrollo de talento, por que lo que queremos es impulsar al talento".

"Aquí llevamos siete años, es un proyecto que se inició por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza para darle oportunidad a la gente, ya que no es fácil en este mundo de la lucha libre", comentó Príncipe de Seda sobre el nacimiento del proyecto en la Coliseo Morelos.

En la conferencia de prensa, destacaron figuras como el propio Juventud Guerrera, Príncipe de Seda, El Iluxionista, El Ruxo Bogdan, Falcón Jr., Picudo Jr. y Luis Cirio.

No faltó la presencia de la General Manager de La Super X, Setsuko, quien enfatizó el compromiso por elevar el nivel de la lucha libre mexicana.

El cartel es un verdadero banquete para los fanáticos del pancracio, donde la batalla estelar pondrá a prueba las capacidades de Juventud Guerrera ante El Iluxionista, por el cetro Mundial Super Monster GPCW,

En la rama femenil, el Campeonato Mundial Sexy GPCW pondrá a Princesa Azul contra Tokyo XOXO, Adhara y Lady Insaciable en una batalla cargada de adrenalina. Además de otras contiendas.

A continuación el cartel completo:

Coliseo Morelos (Entrada Libre)

Domingo 26 de octubre 16:00 hrs.

Campeonato Mundial Super Monster GPCW

Juventud Guerrera vs El Iluxionista

Campeonato Mundial Sexy Femenil GPCW

Princesa Azul vs Tokyo XOXO vs Adhara vs Lady Insaciable

3ra Lucha Estelar Internacional

Superxtar vs El Mexkal vs El Ruxo Bogdan

2da Lucha Estelar Continuadores de Leyendas

Príncipe de Seda, Falcón Jr. y Vagabundo Jr. Vs Histeria Jr., Hijo del Bandido y Halloween Jr.

1a Lucha Estilo Clásico