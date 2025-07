La alegría de Javier Aguirre tras ganar la Copa Oro; "una cerveza no me la quita ni Dios", declaró

Con su conquista de la Copa Oro frente a Estados Unidos, Javier Aguirre se consagró como el entrenador de la Selección Mexicana más laureado de la historia.

El Vasco suma tres títulos como técnico del Tricolor: Copa Oro 2009, Nations League 2024-25 y la Copa Oro 2025. Dejó atrás nombres como Manuel Lapuente o Ignacio Trelles con dos.

Sin embargo, Aguirre se quita todo mérito y se lo da a sus jugadores, quienes respondieron dentro de la cancha para venir de atrás y doblegar 2-1 al combinado estadounidense.

“Los entrenadores dependemos de los jugadores, no es el entrenador el que gana partidos, son estos amigos míos. Desde el primer minuto, la conducta fue ejemplar, muy convencidos, festejando todos, incluso los dos de la grada, pienso que es un gran esfuerzo que hizo este grupo por estar junto y sin contratiempos", declaró.

Pero una gran conquista merece celebrarse y así lo entiende Javier Aguirre. El timonel de la Selección Mexicana se dijo fundido por el ajetreado verano con el Tricolor, pero hoy lo celebrará.

“Estoy fundido, me decían que, si bailaba el caballo dorado, y dije que no, no pude cargar a mi nieta, me cuesta mucho, estoy agotado, una cerveza no me la quita ni dios... creo que un wiskhy solo también. Silvia aún tiene en su habitación. Me voy a terminar mi cerveza que dejé en el vestidor", agregó.

Al final, Javier Aguirre sí celebró con el tradicional baile de caballo dorado en el vestidor junto a sus futbolistas.

¿El mayor mérito de Javier Aguirre?

Si hay algo que Javier Aguirre devolvió a esta Selección fueron las ganas de jugar para México, representar a su país sin quejas ni reclamos ni obligaciones. Al final, puede ser uno de los mayores logros de Aguirre en este casi primer año de su tercera etapa.

“Quizás sea el menos indicado, puede sonar a soberbia, ustedes son los que califican el trabajo. Yo veo que quieren estar, me llena de orgullo".

"Había inconformidad por premios, viajes, no sé, equis, sin dar nombres, no veía yo esa alegría por representar a tu país, hoy, bueno, creo que se ha conseguido, el jugador viene y está", concluyó.