Kyle Larson recuerda su experiencia en México; “La disfruté mucho”

México quedó fuera del calendario de NASCAR Cup en 2026. Para Kyle Larson fue una sorpresa, debido a que la pasó muy bien durante el Viva México 250, pese a que terminó en la posición 36.

“Bueno, fue una gran carrera y la disfruté, aunque fuimos derrotados desde la primera etapa, no sé… en la segunda, creo que con la lluvia y todo eso no llegué a competir como esperaba, pero la experiencia fue genial”, comentó.

Finalmente, si bien existe una posibilidad de que la máxima categoría del serial regrese a la Ciudad de México para 2027, Larson espera que así sea. Aunque recuerda que fue muy complicada la logística para trasladar todos los equipos a la capital.

“No lo sé, sí fue una sorpresa que no estuviera en el calendario, no soy parte de la construcción del calendario, así que no estoy seguro. Sé que logísticamente fue difícil para NASCAR y todos los equipos ir a México el año pasado. No sé si me sorprendió o no, pero definitivamente fue un evento divertido”, agregó.

Para concluir, Larson señaló que la carrera que más le emociona es la de Daytona: “Estoy emocionado por Bristol, Kansas y Charlotte. pero honestamente, me emociono más por la carrera de esta semana [Daytona 500]”, concluyó el piloto de Hendrick Motorsports.