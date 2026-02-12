Kyle Larson quiere ganar su tercer título en NASCAR Cup; “Lo veo posible”

Dentro de la pista todo puede pasar... Eso lo tiene muy claro Kyle Larson, piloto que la temporada pasada de NASCAR Cup Series, contra todo pronóstico, se quedó el título, el segundo que levanta en su carrera.

Tener un par de coronas en su palmarés hace suponer que sus ambiciones no son las mismas del pasado. Sin embargo, el conductor número “5” de Hendrick Motorsports dejó claro que va por su tercer campeonato.

“Creo que siempre quieres ser un competidor consistente durante toda la temporada. A mí me gustaría tener buenos resultados y ganar otro campeonato. Creo que esos probablemente son los objetivos de todos, pero en mi caso creo que es posible. Voy a intentar tener otro año sólido”, comentó en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

En la última carrera de la temporada pasada, cuando parecía que Denny Hamlin tenía el trofeo en el bolsillo, una bandera amarilla cambió todo. Larson aprovechó su momento y, en tiempo extra, logró la hazaña.

“Sabía que tendríamos una buena oportunidad al final de la carrera. En la primera vuelta escuché que Denny se había quedado… Una vez que estuviera por delante de él en la bandera blanca, pensé que, si no era impulsivo, podría derrotarlo. Así que así sucedió”, agregó.

Finalmente, si bien dijo que ha disfrutado mucho su momento como monarca, aseguró que ahora se enfoca en refrendar su campeonato, misión que iniciará este fin de semana en Daytona.

“Sí, fue genial ganar mi segundo campeonato, pero ya han pasado varios meses. Estamos enfocados en la temporada que iniciará, con un nuevo ‘cuerpo’ para nuestros Chevy’s y un nuevo formato para el final del año. Estamos tratando de planear lo que podemos hacer ganar otro campeonato”, finalizó.