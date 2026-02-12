Kyle Larson aplaude regreso de formato “The Chaise”; lo considera más justo

NASCAR Cup cambió su formato para los Playoffs. En las últimas ediciones, con ganar una carrera, los pilotos aseguraban su boleto en esta instancia.

Sin embargo, para este 2026, regresará The Chaise, que meterá presión a los pilotos para sumar puntos, debido a que ahora la única manera de clasificar a la ronda final será culminando entre los primeros 16 lugares.

“Me emociona volver al formato The Chaise. Creo que beneficia a un equipo fuerte como el nuestro. Espero que, si podemos hacer nuestro trabajo, tengamos una oportunidad para ganar el campeonato”, comentó Kyle Larson, actual monarca del serial norteamericano.

Si bien, considera que esta nueva implementación es más justa con los equipos que son constantes a lo largo de la fase regular, aseveró que no tiene duda de que todos se acoplarán, y los que suelen competir fuerte sacarán provecho de las circunstancias.

“Creo que los mismos equipos que fueron competitivos con el formato pasado serán los mismos que serán contendientes con este nuevo. Así que, como siempre, cada semana, tenemos que hacer un gran trabajo e intentar maximizar opciones. Creo que eso es lo que este formato va a ofrecernos”, señaló.

Además, afirmó que se siente emocionado de cara a la carrera de junio próximo en San Diego, ya que será en la Base Naval Coronado, con el plus del 250 aniversario de la armada de Estados Unidos.

“Creo que ese es el evento que más emocionado me pone para este año. Ganar una carrera en una base naval como esa es increíble. Tener la posibilidad de ganar y rendir un tributo a nuestro país y al ejército va a ser increíble”, finalizó.