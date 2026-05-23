Las apuestas por los interinatos no son exclusivos de los clubes de la Liga MX. Recientemente, la Selección Mexicana también tapó un hueco, en medio del escándalo, con un director técnico que originalmente no entraba en planes.

Jaime Lozano, medallista de bronce en Tokio 2020, tomó al Tricolor en 2023 luego de una abrupta salida de Diego Cocca, quien parecía ser la gran apuesta tras el fracaso de Gerardo Martino en el Mundial de Qatar 2022.

Luego de fallar en la Nations League, el Jimmy fue el encargado de dirigir la Copa Oro y la obtuvo de forma invicta. Se ganó la confianza de los directivos y el título de interino quedó atrás.

Un técnico con experiencia en categorías inferiores parecía ser una gran apuesta para la Selección Mexicana que arrastraba dos años de escándalo y malos resultados.

Jesús Ramírez en 2008 o Efraín Flores en 2010 son otros que han estado de forma interina al frente del equipo nacional. Sus lapsos fueron muy cortos.

El caso de emergencia más recordado fue el de Miguel Herrera por la salida de Víctor Manuel Vucetich. El Piojo, técnico del América, dirigió el repechaje frente a Nueva Zelanda para conseguir el boleto a Brasil 2014.

Herrera regresó al América para terminar el Apertura 2023 y posteriormente ser oficialmente el técnico tricolor, con el que hizo un buen papel en aquella Copa del Mundo de 2014. Un año después también ganó la Copa Oro.

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