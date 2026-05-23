Hace casi nueve años, Ana Gabriela Bayardo Chan tomó una de las decisiones más trascendentes de su vida: dejar México para emprender un camino deportivo en Países Bajos. Forjó una carrera sólida en Europa, donde hoy es reconocida como una de las arqueras más destacadas.

A pesar de la distancia y los años fuera de casa, asegura que México sigue siendo una presencia constante en su vida, un recuerdo que la acompaña y le da fuerza en cada competencia.

“La gente puede llegar a creer que uno se olvida de dónde es por estar lejos de casa. Uno vive su duelo por estar lejos de la familia, aprender un nuevo idioma y adaptarse a una nueva cultura. Todo es diferente”, mencionó.

Schloesser-Bayardo, quien ahora vive la experiencia de la maternidad, compartió lo mucho que ha cambiado su vida en esta nueva etapa. Reconoció que el desafío de dejar su país y comenzar de cero en otro lugar no es un camino sencillo.

“Literalmente, estoy sola. Mi marido tiene una familia muy pequeña, yo estoy acostumbrada a una familia grande. Tras nueve años, aún me estoy adaptando. Vivir en un país diferente y representarlo está padre, pero no me olvido de mis raíces”, finalizó.

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cdm