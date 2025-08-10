Keylor Navas se estrena en casa, contra Necaxa; Pumas buscará la victoria después de la eliminación en la Leagues Cup

Después de la dolorosa eliminación que sufrieron en la Leagues Cup 2025, a manos del Inter Miami, los Pumas necesitan darle la vuelta a la página para enfocarse en la Liga MX

El conjunto auriazul regresa a la actividad del Apertura 2025 al recibir al Necaxa en el estadio Olímpico Universitario. En duelo correspondiente a la Jornada 4, la escuadra de Efraín Juárez le hace los honores a los Rayos, con la obligación de ganar para no rezagarse en la tabla general. Además de que el partido tendrá como gran atractivo que será la presentación de Keylor Navas en su nueva casa.

El tico ya debutó en la Liga MX, en la victoria sobre Gallos, pero los universitarios lo quieren ver en el Olímpico.

Los felinos únicamente han podido conseguir una victoria (Querétaro) en el torneo y cuentan con dos derrotas (Santos Laguna y Pachuca), por lo que sumar de a tres contra los hidrocálidos es indispensable.

Los Pumas se enfrentan a un equipo que viene de ser humillado (5-1) por el Orlando City en la Leagues Cup. Los Rayos acumulan dos juegos consecutivos sin conocer la derrota, luego de haber vencido al Querétaro (3-1) y empatado con el América (1-1); con cuatro unidades, el Necaxa se encuentra por encima en la clasificación, por lo que, para el Club Universidad Nacional es más que importante quedarse con el triunfo.

Los del Pedregal tendrán a su favor la ventaja de la localía, ya que tienen una estadística positiva en sus duelos más recientes frente a los Rayos. De los últimos 10 partidos de Liga MX en CU, sólo han perdido uno; tienen seis victorias y tres empates. La última ocasión en la que los Pumas perdieron como locales contra Necaxa fue en el Clausura 2022.