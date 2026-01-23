Kevin Johnson, ex de los Raiders de Las Vegas, es hallado muerto

Kevin Johnson, ex liniero defensivo de los Raiders y de los Eagles, de 55 años, fue encontrado muerto por un golpe en la cabeza en un campamento de personas sin hogar en Los Ángeles, California.

"La familia de los Raiders lamenta la pérdida de Kevin Johnson, liniero defensivo, quien jugó para nuestro equipo plata y negro durante una temporada y dos años en Philadelphia Eagles. Toda la nación 'Raider' está con la familia de Kevin en estos momentos", lamentó el equipo este viernes.

Según el informe policial, Johnson falleció víctima de un traumatismo craneoencefálico contundente y heridas de arma blanca. Su muerte fue declarada como homicidio, por lo que hay una investigación al respecto.

Información compartida por el canal de televisión ABC 7 dice que el exjugador sufría de encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad cerebral degenerativa asociada con traumatismos craneoencefálicos repetidos, que ha sido diagnosticada a varios jugadores de la NFL.

Según la más reciente investigación publicada por la Facultad de Medicina Chobanian y Avedisian de la Universidad de Boston, se estudiaron a 202 jugadores de fútbol americano fallecidos cuyos cerebros fueron donados para investigación.

De ellos encontraron ETC en 177 jugadores de fútbol americano en todos los niveles de juego, un 87 % del total. En ese registro se encontraron con ETC 110 de 111 jugadores de la NFL, un 99 %.

Kevin Johnson llegó a la NFL reclutado en la cuarta ronda del Draft 1993 por los New England Patriots.

Su inestable carrera lo llevó por varios equipos; estuvo con los Minnesota Vikings y Oakland Raiders.

En 1995, firmó con los Eagles, franquicia con la que permaneció dos temporadas, antes de volver a los Raiders en 1997.

En su paso por la NFL, registró siete capturas, 33 tackleadas combinadas y una anotación defensiva en una devolución de balón suelto.

Terminó su carrera en el Arena Football League, donde fue campeón en 1998 con los Orlando Predators.

A nivel colegial, el originario del sur de California jugó para Los Angeles Harbor College y con los Texas Southern.