Partido de la Liga Premier MX es reprogramado por posible AMAÑO

Los casos de amaño siguen presentándose en la Liga Premier MX, donde lo sucedido con el Real Apodaca dejó al descubierto la facilidad con la que pueden arreglarse partidos en esta división del futbol mexicano.

El partido entre Cañoneros FC y los Héroes de Zací fue salpicado por un posible amaño, ocasionando la reprogramación del mismo. Este encuentro estaba programado para el viernes 23 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Antonio M. Quirasco.

Ahora, ese partido correspondiente a la Jornada 16 de la Liga Premier MX será disputado el próximo 3 de marzo en el mismo inmueble.

Jugadores de Héroes de Zací, presuntamente amenazados para amañar un juego

El equipo con sede en Texcoco, Estado de México, compartió en sus redes sociales que un grupo de cinco jugadores está siendo investigado por estar involucrados en una "situación irregular".

"De acuerdo con la información recolectada hasta este momento, dichos jugadores han manifestado haber sido amenazados y extorsionados por terceros ajenos al club y a la Liga Premier, presuntamente vinculados con actividades delictivas relacionadas a apuestas ilegales, quienes mediante intimidaciones directas contra su integridad y a de sus familias buscaron obtener un beneficio económico", se lee en el comunicado del equipo.

Dentro del texto, Héroes de Zací asegura que no existe ningún tipo de evidencia de que "dichos jugadores hayan participado activamente en sistemas de apuestas de casas de juego". Sin embargo, tomaron la decisión de separarlos del plantel.

La postura del equipo mexiquense es trabajar en conjunto con la Liga Premier para buscar erradicar este problema que daña la imagen del futbol mexicano, en especial de esa liga.