Katie Boulter ve el deporte como un enorme formador

Mérida.— La jugadora británica Katie Boulter, actualmente ubicada en el puesto 69 del ranking WTA, compartió su punto de vista sobre el impacto del tenis y los deportes profesionales en la vida de las jóvenes y adolescentes.

Durante el Mérida WTA 500, enfatizó cómo la pasión, el enfoque y los desafíos del alto rendimiento, como lo es el deporte blanco, ayudan a construir confianza y seguridad en una etapa clave en el desarrollo de las jóvenes.

“Es extremadamente importante. Me refiero a que, cuando era joven, [el tenis] influyó en mi estructura y la forma en la que canalizaba mi naturaleza competitiva de la manera correcta”, comentó.

“Y siento que soy muy afortunada de haber sido rodeada por mi familia, que siempre ha estado orientada al deporte. Eso hace una gran diferencia. Tener un objetivo en mente y tratar de lograr algo en un estilo de vida saludable y activo, también puede ser una buena pasión. Obviamente, elegí esa pasión. Pero creo que [el tenis] puede ayudar a muchas niñas con su confianza y cómo se presentan ante la vida”, mencionó.

Boulter ha acumulado cuatro títulos en el circuito profesional: Dos en su país natal, en Nottingham (WTA 250, sobre césped) en 2023 y 2024, uno en el San Diego Open (WTA 500, en cancha dura) en 2024 y en Ostrava 2026, el más importante hasta ahora.