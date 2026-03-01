Cristina Bucsa sorprende a Paolini y se cita con Magdalena Frech en la Final del Mérida WTA 500

En la segunda semifinal del Mérida WTA 500, la española Cristina Bucsa dio la sorpresa al derrotar a la italiana Jasmine Paolini, cabeza de serie número 1 y top-10 mundial, en sets corridos por 7-5 y 6-4 en poco más de una hora y media de juego.

“Muy contenta con el partido de hoy, sobre todo con el juego que he dado en momento difíciles, y me siento bastante bien para los partidos de mañana”, apuntó Bucsa al término del partido de forma muy optimista, pues además de la final de singles, también tiene una cita importante en la de doble junto a la china Xinyu Jiang .

En el primer set, el encuentro comenzó equilibrado con intercambios parejos hasta el 2-2, pero Bucsa tomó ventaja al ganar tres games consecutivos para colocarse 2-5 arriba, al mostrar mayor agresividad y solidez desde el fondo.

Aunque Paolini reaccionó con determinación para nivelar a 5-5 tras remontar varios games, la española mantuvo la calma y cerró el parcial 7-5.

El segundo set fue aún más dominante por parte de Bucsa, quien salió con todo desde el inicio y rompió el servicio de Paolini en los primeros cuatro games para tomar una contundente ventaja de 0-4. La española presionó con un tenis preciso, mientras Paolini luchaba por encontrar ritmo y cometía más imprecisiones bajo la presión constante.

Aunque la italiana logró ganar algunos games para acercarse a 4-5, Bucsa no cedió y cerró el set 6-4, al demostrar gran consistencia en el servicio y en los rallies largos.

Bucsa superó a una Paolini que no encontró su mejor versión en el torneo yucateco pese a su jerarquía. La española capitalizó los errores no forzados de su rival, lo que le permitió controlar el ritmo y evitar que la italiana desplegara su potencia habitual.

Con esta victoria, Bucsa avanza a la final del torneo emeritense, donde enfrentará a la polaca Magdalena Frech en busca del título del certamen WTA 500 del sureste mexicano.

El camino de Magdalena Frech a la final del Mérida WTA 500

Magdalena Frech está un solo paso de consagrarse en el Mérida WTA 500, esto luego de que venciera en la final a la china Shuai Zhang en un partido muy disputado, especialmente en el segundo episodio que fue muy disputado. Ahora, la polaca buscará su segundo título de la categoría tras el conseguido hace un par de años en Guadalajara.

“Espero que sí (ganar el torneo), es un gran paso para mí. Tendré que hacerlo mañana, intentaré disfrutar el día de hoy de este partido. Intentaré prepararme para la final. Estoy muy contenta con el resultado”, dijo Frech al término del partido.

En el primer set, Frech impuso un ritmo sólido y agresivo desde el inicio frente a la china Shuai Zhang. Tras ceder el primer game (0-1), Frech reaccionó de inmediato en el tercer juego para tomar la delantera 2-1.

La polaca mostró gran consistencia en los puntos clave, especialmente en el cuarto game, donde salvó múltiples bolas en un extenso intercambio de ventajas que terminó resolviendo a su favor tras varios deuces, para extender la ventaja a 3-1.

Con servicios dominantes y buena ejecución, la polaca ganó los siguientes games finales con relativa comodidad para sellar el parcial por un contundente 6-2 en poco más de media hora de juego en las canchas duras de Yucatán.

En el segundo set, la dinámica del partido cambió drásticamente a favor de Shuai Zhang, quien mostró una notable mejora en su juego y mayor agresividad desde el fondo de la cancha. Tras el inicio de Frech (1-0), la china encadenó tres games consecutivos para tomar una ventaja de 1-3. Aunque Frech respondió con determinación para igualar a 4-4, Zhang no cedió terreno y forzó el tiebreak al nivelar 5-5 y luego 6-6 con solidez en los puntos importantes.

En el desempate, la tenista china desplegó su experiencia y precisión para llevarse el set por 7-6, para culminar un gran regreso que equilibró el marcador del partido.

En el tercer y definitivo set, Magdalena Frech recuperó la iniciativa y mostró la solidez que la había caracterizado en el primer parcial. Tras intercambios igualados en los primeros games —con ambos servicios manteniéndose firmes hasta el 3-3—, la polaca elevó su nivel en los momentos clave para colocarse 4-3 y, con confianza renovada, consolidó su ventaja rompiendo nuevamente para llegar a 5-3.

Frech mantuvo la concentración para cerrar el set con autoridad por un claro 6-3 que selló su victoria en el partido.

“(Zhang) tiene 37 años, pero está en un buen estado, tengo mucho respeto por ella. Está jugando increíblemente nivel. Ha jugado muy bien en este nivel. Ha ganado muchas partidas. Tengo mucho respeto por ella”, dijo Frech sobre su rival.

Con este triunfo, Magdalena Frech avanza a la final del Mérida WTA 500, donde buscará su segundo título de esta categoría ante la que resulte vencedora del otro duelo de semifinalesentre Jasmine Paolini y Cristina Bucsa.