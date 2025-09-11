Juventud Guerrera expone título ante Pirata Morgan: “Será un evento cargado de adrenalina”

Este 13 de septiembre, a las 15:00 horas, junto a la Pista de Canotaje de Cuemanco, en Xochimilco, habrá una función organizada por Super X, la empresa liderada por Juventud Guerrera, en alianza con el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE).

El evento estelar enfrentará a Juventud Guerrera contra la leyenda viviente Pirata Morgan por el Campeonato Mundial Super Monster GPCW.

“(Pirata Morgan) es una persona muy experimentada, una persona que tiene muchos años, yo lo veía luchar contra el Vampiro en la Arena México, es de otra generación, pero realmente la última vez que luché con él me sorprendió, sus movimientos, su energía, sus ganas de luchar, y por eso me animé a darle la oportunidad directamente en mano a mano y pues la gente no se lo puede perder, la gente siempre sabe que Juventud Guerrera se entrega siempre al máximo y no nada más en el ring sino ahora también como promotor, como empresario dándoles el compromiso de entregarles un evento de primera calidad", explicó Juventud.

Juventud Guerrera. FOTO: Especial

Además, el cartel incluye cinco luchas más con figuras destacadas como Psicosis y Lizmark Jr. Así como la presencia de Princesa Azul y Morgana, quienes disputarán el Campeonato Mundial Sexy Femenil GPCW, entre otros combates.

“La gente puede esperar un gran evento lleno de adrenalina, lucha libre al más alto nivel. Cada evento ha ido mejorando, y ahora, con la con la alianza con INDEPORTE, que nos abre las puertas de la Ciudad de México para ir a la delegación Xochimilco, pues es algo impresionante. El plan es que tengamos una función cada mes, queremos empezar con un super show, que son seis luchas, evento totalmente gratuito, tenemos una convivencia y una experiencia VIP, esta experiencia VIP tiene un costo, es lo único que tiene el costo, pero el evento es gratuito”.

“La gente se va a llevar una tarde hermosa, Cuemanco está hermoso, es muy bonito, entonces la verdad es que la gente se la va a pasar muy bien y pues invitamos a todos a que lleguen desde las 3 de la tarde o un poco antes”, dijo Juventud Guerrera.

La alianza con INDEPORTE surgió de la visión de 'Super X', compañía nacida en 2004, por explorar nuevos espacios y sumar esfuerzos para promover valores sociales.

“Por algo somos la Nueva Lucha Libre, siempre estamos buscando nuevos espacios y haciendo alianzas que sumen. Ya habíamos querido contactar desde el año pasado al departamento del Distrito Federal, pero de alguna manera los tiempos son perfectos y pudimos dar con el contacto con las personas y estoy muy agradecido con el subdirector que ha estado al pendiente de todo este proceso, obviamente con la aprobación del director general del Indeporte de la Ciudad de México, entonces realmente pues es un apoyo del gobierno para incentivar a la gente de que luchemos por una cultura de paz, del deporte y de la salud”, agregó.

El evento también rendirá homenaje a leyendas como Halloween y Rambo, quienes estarán presentes.

Cartel del evento: