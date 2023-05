Julio César Chávez, consternado por la adicción de su hijo: "No quiero que se me muera, yo le voy a salvar la vida"

Julio César Chávez volvió a referirse sobre el estado de salud de su hijo, Chávez Jr., quien apareció en los últimos días en redes sociales en estado inconveniente y compartiendo videos acusando que lo 'van a volver a meter al anexo' y que 'a nadie le importa su carrera, sólo el dinero', entre otras cosas.

En una conversación con el periodista deportivo David Faitelson, el 'Gran Campeón' reveló que su hijo está pasando por un momento de depresión y al estar medicado y con fatiga corporal y mental por no dormir hace dos días, terminó por atacar a sus seres queridos.

"Empezó a delirar y volvió para atrás. Cuando uno deja una adicción, haz de cuenta que volvió a consumir. Tomó ansiolítico, pero como fueron tres eso lo hizo detonar y empezar a recordar cosas del pasado, a psicotizar y a hablar puras pendejadas, que es lo que uno hace cuando el cerebro se inflama" confesó.

Tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, la leyenda del pugilismo mexicano declaró que hará todo lo posible por salvar a su hijo de la situación en la que se encuentra.

"Hay tanta gente tan pendeja que cree en las palabras de mi hijo, como que yo le robo, que su señora, que lo otro... pero son puras pendejadas que uno inventa; entiendo a mi hijo, no estoy de acuerdo y lo único que puedo decir es que mientras tenga vida voy a aislarlo, no voy a dejar que le pase algo. No voy a dejar que mi hijo se me muera, yo le voy a salvar la vida".

Finalmente, Chávez reconoció que todos los problemas relacionados a su hijo mayor se han reflejado en estrés y malestar físico, con lo cual se retiró de la pelea que iba a llevar a cabo con Erik 'Terrible' Morales el 24 de junio en Tijuana.

"Estoy preocupado por Julio, que desafortunadamente no se ha querido rendir; él sabe que no se debe tomar una pastilla, porque eso te detona, así somos los adictos".

