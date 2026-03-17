Juan Diego García López se ha consolidado como el referente indiscutible del ParaTaekwondo mexicano, un atleta que combina liderazgo, experiencia y resultados al más alto nivel. Dentro de la categoría de los -70 kilogramos, su nombre se ha convertido en sinónimo de constancia que lo han colocado entre los mejores exponentes de la disciplina a nivel internacional.

Luego de subir al podio en los Juegos Paralímpicos de París 2024 con una medalla de bronce, García López volvió a confirmar su jerarquía en el US Open de Las Vegas, donde conquistó la medalla de oro y envió un mensaje claro rumbo al nuevo ciclo olímpico.

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"Es un buen regreso después de los Juegos Paralímpicos. Regresar con este resultado en el US Open me hace soñar en grande otra vez. Sabemos que tenemos cosas por mejorar, pero estoy contento por todo el equipo en este proceso" mencionó.

Con varios años de experiencia en el alto rendimiento, el sinaloense habló del rol que desempeña dentro del equipo nacional, una responsabilidad que, gracias al trabajo diario, lo ha convertido en un referente y ejemplo para sus compañeros.

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"Somos un equipo unido y ser uno de los más longevos en experiencia me da motivación. Doy lo mejor de mí y creo que ese ejemplo le ayuda a los chicos que van llegando a la selección. Ojalá nos sigan durante este año, ya que vamos a tener competencias muy importantes", señaló.

García, quien tiene marcado en el calendario de 2026 el Campeonato Mundial de Corea del Sur, expresó su deseo de plasmar el crecimiento que ha tenido en los últimos años y regresar a tierras aztecas con una medalla que lo consolide entre los mejores del mundo.

"El Campeonato Mundial será una gran prueba. Ya conocemos a los rivales y el objetivo siempre es ganar, traer medallas para México, confiar en el proceso y, con esa mentalidad, estoy seguro de que llegarán buenos resultados", concluyó.