La Selección Mexicana de ParaTaekwondo firmó una de sus actuaciones más destacadas a nivel internacional tras su participación en el US Open 2026, celebrado en Las Vegas, Nevada.

Con una cosecha de siete preseas frente a competidores de élite, el equipo nacional dejó en evidencia el crecimiento y la fortaleza de un proyecto que sigue rindiendo frutos. Al frente del grupo, María del Rosario Espinoza, histórica referente del deporte mexicano y actual entrenadora, expresó su orgullo por el desempeño de sus atletas, quienes no solo compitieron al más alto nivel, sino que también lograron regresar con éxito después de superar lesiones.

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"Fue muy importante el desarrollo que tuvimos en 2025, y arrancar en el US Open era clave. Teníamos a varios chicos con lesiones y utilizamos los primeros combates para detectar la inseguridad. Más allá de participar, lo importante era que los resultados fueran buenos, y así ocurrió", mencionó.

La triple medallista olímpica, admirada por todo el equipo gracias a sus logros como deportista, habló sobre la importancia de mantener motivado al grupo. Un proyecto que, en gran medida, tiene la mira puesta en Los Ángeles 2028, pero que recientemente también ha incorporado a jóvenes talentos que ya se perfilan rumbo a Brisbane 2032.

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"Había equipos muy fuertes del continente y del mundo. Los chicos tuvieron buenos combates, lo cual nos motiva para las siguientes competencias. Tenemos claro el objetivo rumbo a Los Ángeles 2028 con los que están en el top ten; además, contamos con caras nuevas y algunos de ellos también estarán pensando en 2032", finalizó.

Será en mayo cuando la Selección Mexicana de ParaTaekwondo regrese a la actividad con su participación en el Campeonato Panamericano de Brasil, torneo en el que buscará mantener el mismo camino de buenos resultados.