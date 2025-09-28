José de Jesús Corona se retira ante Cruz Azul, y así fue el emotivo momento

El futbol mexicano vivió un momento histórico este domingo, cuando Jesús Corona disputó sus últimos minutos como profesional en el duelo entre Tijuana y Cruz Azul.

El arquero de 44 años, quien fue titular por última vez con la camiseta de Xolos, abandonó el campo al minuto 10 en medio de una emotiva despedida que conmovió a compañeros, rivales y fanáticos.

Luego de algunos minutos de tensión tras la tarjeta roja a Jorge Rodarte, jugador de Cruz Azul, el experimentado arquero fue sustituido por Antonio Rodríguez, quien no dudó en aplaudir a su compañero en uno de los momentos más especiales de su carrera.

Además del exjugador de Chivas, ambas bancas salieron a abrazar a Corona, quien se mostró feliz por lo ocurrido en la cancha tras 22 años de trayectoria, llegando a la banca para agradecer a Sebastián Abreu.

Lee también Cruz Azul dedica emotivo mensaje a Jesús Corona previo a su retiro: "Muchas gracias por todo"

En la previa del partido, Corona —quien no ocultó su emoción ante el respaldo de ambas aficiones— recibió un homenaje por parte de los dos equipos, dejando una gran postal al ver a sus compañeros de Xolos salir con su uniforme en la fotografía oficial.

¡GRACIAS POR TODO, 'CHUY' CORONA!👏🥺



🧤José de Jesús Corona abandona la cancha por Toño Rodríguez, cuelga los guantes y dice ADIÓS al futbol profesional.



Se va una leyenda del futbol mexicano🇲🇽. pic.twitter.com/By29vEtVYY — FOX (@somos_FOX) September 29, 2025

José de Jesús Corona se despide del futbol profesional con una carrera que abarca más de dos décadas, en las que disputó 753 partidos oficiales a nivel de clubes. Su paso por Atlas, Tecos, Cruz Azul y Tijuana lo consolidó como uno de los arqueros más constantes y respetados de la Liga MX.

Lee también David Faitelson coloca a Raúl Jiménez en el Top 5 de los mejores jugadores mexicanos de la historia

Con 224 porterías en cero, Corona dejó huella por su seguridad bajo los tres palos y su liderazgo dentro del vestidor. Con la Selección Mexicana, acumuló 54 partidos internacionales, siendo convocado a tres Copas del Mundo (2006, 2014 y 2018).

En Cruz Azul, fue capitán durante varias temporadas y pieza clave en la obtención del título de Liga MX en el Guardianes 2021, rompiendo una sequía de 24 años. Además, levantó trofeos como la Copa MX, la Liga de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Campeón de Campeones.