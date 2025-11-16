Jimmy Butler, estrella de la NBA, es confrontado en la calle por un aficionado que perdió una apuesta de 3 mil dólares

Este viernes los Warriors de Golden State ganaron un partido impresionante contra los Spurs de San Antonio en la segunda jornada de la fase de grupos de la NBA Cup. La gran estrella fue Steph Curry, que anotó 49 puntos. El segundo mejor anotador del equipo fue Jimmy Butler con 21 unidades. Sin embargo, un aficionado lo encaró en las calles al día siguiente por no cumplir con una apuesta.

Actualmente, las apuestas deportivas se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para las distintas ligas y deportes del mundo. Comisionados de la NBA, NFL y otras disciplinas han alzado la voz contra la problemática que representa, tanto por la sospecha de amaños de partidos así como por la incentivación a la ludopatía.

Esta vez, la víctima fue Jimmy Butler, que en un video viralizado en redes sociales se muestra cómo estaba caminando tranquilo escuchando música y tomando un café, cuando un aficionado desde un coche le empieza a gritar e insultar.

“Bro, metí 3 mil dólares para cobrar 30 mil. ¿Por qué carajos no anotaste 30 puntos? Tenías que haber hecho más, cabrón. ¿Acaso trabajas para Las Vegas o qué?”, comentó el aficionado.

Butler se acercó al automóvil para responderle al fanático aunque su respuesta es inaudible. Afortunadamente, el encuentro no pasó a mayores.

