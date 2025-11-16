Más Información

Tigres derrota a Cruz Azul, avanza a la final de la Liga MX Femenil y espera a América o Chivas

Tigres derrota a Cruz Azul, avanza a la final de la Liga MX Femenil y espera a América o Chivas

Godoy Cruz desciende en Argentina junto a tres exfutbolistas campeones con Cruz Azul

Godoy Cruz desciende en Argentina junto a tres exfutbolistas campeones con Cruz Azul

Travis Kelce se convirtió en el máximo anotador de touchdowns en la historia de los Chiefs de Kansas City

Travis Kelce se convirtió en el máximo anotador de touchdowns en la historia de los Chiefs de Kansas City

Daniil Kvyat pierde contra un coche manejado por Inteligencia Artificial

Daniil Kvyat pierde contra un coche manejado por Inteligencia Artificial

Congo derrota a Nigeria en la final del Repechaje de África y sueña con clasificar al Mundial 2026

Congo derrota a Nigeria en la final del Repechaje de África y sueña con clasificar al Mundial 2026

Este domingo, escribió su nombre con letras doradas en la historia de los Chiefs de Kansas City una vez más, ahora al convertirse en el máximo anotador de touchdowns en la historia de la franquicia.

Al minuto 10 en el último cuarto, en tercera oportunidad con 6 yardas por avanzar, Patrick Mahomes conectó con Kelce y este rompió el tackle de Talanoa Hufanga para encaminarse a la zona prometida y darle la ventaja parcial a los Chiefs.

Lee también

Los Chiefs felicitaron a Kelce por su touchdown número 84 como jugador de la franquicia, superando a Priest Holmes con 83.

"El mejor ala cerrada de todos los tiempos sigue mejorando. Felicidades, Travis Kelce, por asegurar la mayor cantidad de touchdowns en la historia de la franquicia", fue el mensaje que le dedicó el equipo al futuro integrante del Salón de la Fama de la NFL.

Esta fue la cuarta anotación de Kelce en la temporada, después de anotar contra los Commanders de Washington, los Jaguars de Washington y los Chargers de Los Ángeles.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS