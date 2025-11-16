Travis Kelce se convirtió en el máximo anotador de touchdowns en la historia de los Chiefs de Kansas City

Este domingo, Travis Kelce escribió su nombre con letras doradas en la historia de los Chiefs de Kansas City una vez más, ahora al convertirse en el máximo anotador de touchdowns en la historia de la franquicia.

Al minuto 10 en el último cuarto, en tercera oportunidad con 6 yardas por avanzar, Patrick Mahomes conectó con Kelce y este rompió el tackle de Talanoa Hufanga para encaminarse a la zona prometida y darle la ventaja parcial a los Chiefs.

Lee también Kris Boyd, esquinero de los Jets, fue herido de gravedad en un tiroteo

Travis Kelce breaks a tackle and gives the @Chiefs the lead!



KCvsDEN on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/CyBt3a9OHi — NFL (@NFL) November 16, 2025

Los Chiefs felicitaron a Kelce por su touchdown número 84 como jugador de la franquicia, superando a Priest Holmes con 83.

"El mejor ala cerrada de todos los tiempos sigue mejorando. Felicidades, Travis Kelce, por asegurar la mayor cantidad de touchdowns en la historia de la franquicia", fue el mensaje que le dedicó el equipo al futuro integrante del Salón de la Fama de la NFL.

The best TE ever just keeps getting better.



Congrats, @killatrav on securing the most touchdowns in franchise history 🏹 pic.twitter.com/brWZ1hn8xl — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 17, 2025

Esta fue la cuarta anotación de Kelce en la temporada, después de anotar contra los Commanders de Washington, los Jaguars de Washington y los Chargers de Los Ángeles.

Lee también Edson Álvarez lanza irónico comentario tras abucheos de la afición en el México vs Uruguay