Jesús Gallardo cumple el deseo de la afición y modela nuevo jersey de México

Con el 11 de junio cada vez más cerca, la Selección Mexicana presentó hace unos días el jersey de visitante para la Copa del Mundo de 2026, de la cual son anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Además de contar con la ya tradicional playera verde, el cuadro tricolor reveló que el segundo uniforme es de color blanco, playera que cautivó a la afición por el aspecto tan limpio que tiene y porque tiene detalles que representan a la cultura de nuestro país.

Una vez revelada esta playera, los aficionados mexicanos pedían en forma de broma que Jesús Gallardo posará con el jersey blanco para ver cómo se le ve a alguien con el tono de piel que posee el exitoso lateral tricolor.

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Así respondió Gallardo a la broma de la afición

En un video compartido en las redes sociales de la Selección Mexicana, el capitán del Tri y otros seleccionados compartieron sus opiniones respecto a la nueva indumentaria, pero la respuesta del tabasqueño desató risas entre los internautas.

"La gente ya me pedía que me la pusiera para que vieran cómo se les iba a ver", comenta entre risas el futbolista del Toluca. "La verdad me gustó muchísimo", agregó Gallardo.

Otra divertida reseña fue la de Raúl Rangel, quien también bromeó con su tono de piel al lucir la equipación morada que utilizarán los arqueros en el Mundial de 2026.

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"En lo personal me gusta mucho el diseño. Soy moreno como buen mexicano y no me hace mucho favor el color", bromeó el cancerbero. "Este puede ser el jersey con el que hagamos historia", señaló el portero de Chivas.

Para este fin de semana, el cuadro mexicano enfrenta a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, ahora nombrado como Estadio Banorte, en lo que se espera sea un extraordinario juego sin importar la ausencia de Cristiano Ronaldo.