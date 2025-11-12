Javier Aguirre rompe el silencio y le abre la puerta de la Selección Mexicana a Álvaro Fidalgo

La bomba estalló y ahora el nombre de Álvaro Fidalgo aparece por todos lados como opción para reforzar la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Se espera que Javier Aguirre lo convoque, aunque no pueda jugar aún, para la primera convocatoria en enero de 2026; sin embargo, en marzo ya sería elegible para que lo utilicen.

“Marzo de 2026. A partir de ahí tiene todo el derecho como cualquier futbolista mexicano. Álvaro, si tiene legalmente todo el derecho no tengo por qué cerrarle la puerta”, mencionó en entrevista para TV Azteca.

El Vasco dejó entrever que el 'Maguito' podría ser ese jugador que siempre se sube "a la última hora" como en cada lista previo a una Copa del Mundo.

“En todos los Mundiales siempre hay uno que se sube al final, siempre hay uno. Si el buen jugador sabes que te está jugando, tiene todas las condiciones para hacerlo y es mexicano, pues pa’ dentro”, agregó el estratega nacional.

Se sabe que el futbolista de las Águilas del América es del agrado de Javier Aguirre; sin embargo, deberá esperar hasta marzo de 2026 para usarlo en un partido, a falta de tres meses para que inicie el Mundial 2026.