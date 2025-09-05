Javier Aguirre le abre las puertas a Chucky Lozano; su regreso a la Selección Mexicana se atrasó por lesiones

Javier Aguirre no quiso detenerse a cuestionar el pasado de Hirving “Chucky” Lozano. Lo cierto es que su regreso a la Selección Mexicana se retrasó por “culpa” de las lesiones que sufrió porque —ante la mirada del estratega— “no tengo por qué no convocarlo, está a buen nivel”.

Sin embargo, el “Vasco” Aguirre le dejó en claro las condicionantes para jugar nuevamente en el Tricolor: buena disciplina y ritmo de juego.

“Empezó a jugar bien. Se lesionó… Lo iba a traer y se lesionó. Dos veces le pasó al pobre y a la tercera, se nos dio. Está como uno más. De momento, no hay nada que reprochar. Es verdad que pregunté a entrenadores anteriores cómo era Hirving y todos, en realidad, me han hablado bien de él. Es bienvenido a la Selección”, aseveró Aguirre en conferencia de prensa.

Tuvieron que pasar 530 días para que Hirving Lozano reapareciera en un partido con la Selección Mexicana. Antes de que Javier Aguirre tomara las riendas del combinado nacional, “Chucky” disputó un último encuentro en la cancha del AT&T Stadium, durante la final que México y Estados Unidos sostuvieron en la Concacaf Nations League.

Dicha escena se dio en un no tan lejano 25 de marzo de 2024. Y dejó como postal la caída de los entonces dirigidos por Jaime Lozano.

“Empezamos desde cero porque yo no lo conocía nada. Nada es nada. No miré hacia atrás. Si hizo o dejó de hacer, no me importa, conmigo iba a venir si tenía una buena conducta y jugaba bien”, continuó el director técnico.

El primer acercamiento se dio en Ámsterdam, capital de los Países Bajos, cuando "Chucky" todavía jugaba con el PSV Eindhoven del balompié neerlandés.

De cara a los partidos amistosos que jugarán contra Japón y Corea del Sur, Javier Aguirre adelantó que "Yo lo veo hoy como está en San Diego: por izquierda. Por fuera hacia adentro".

Hirving "Chucky" Lozano en entrenamiento con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el próximo partido de la Selección Mexicana?

Sábado, 6 de septiembre

México vs Japón | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Canal 5, ViX Premium y Azteca 7.

