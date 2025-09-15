Iva Jovic se sincera al conquistar su primer trofeo en la WTA: “Guadalajara tiene un lugar especial en mi corazón”

Iva Jovic hizo historia en México, al convertirse en la nueva monarca del Guadalajara Open WTA 500. La estadounidense, de tan solo 17 años, ganó sin mayor dificultad su primer torneo en el máximo circuito, tras derrotar a Emiliana Arango en dos sets (6-4 y 6-1).

La joven tenista no falló en el momento clave y logró imponerse a la colombiana. Demostró energía, seguridad y, sobre todo, un gran nivel en el Centro Panamericano de Tenis.

“Muchas gracias, Guadalajara” 👏🏼



La tenista estadounidense Iva Jovic agradece el apoyo del público mexicano, luego de proclamarse campeona del Guadalajara Open AKRON 2025 🏆 pic.twitter.com/PMWJNUhd5e — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 14, 2025

Aunque, es una realidad que se enfrentó a una mermada versión de la jugadora latinoamericana, quien no se encontraba en su mejor estado físico y que, a pesar de que se esforzó por terminar el partido, no pudo ser capaz de ofrecer su mejor versión.

Luego de levantar el trofeo de El Árbol de la Vida sobre la cancha del estadio AKRON de tenis, Iva Jovic reconoció estar viviendo “una montaña rusa de emociones”, sobre todo porque es el primero que consigue en el circuito WTA.

“Significa mucho para mí. Este es el primero y creo que el primero siempre es extraespecial. Guadalajara, definitivamente, tiene un lugar especial en mi corazón después de esta semana y de todas las grandes experiencias que he tenido. Estoy muy orgullosa de llevarme este trofeo a casa y espero que [vengan] muchos más”, declaró.

En conferencia de prensa, la jugadora de California compartió que una de sus principales fortalezas fue que mentalmente se puso “al límite”, ya que físicamente tuvo que emplearse al máximo porque en dos rondas previas a la final tuvo que llegar hasta el tercer set.

“Tuve tantos partidos difíciles, pero, a pesar de los momentos difíciles, continué siendo positiva e intentando motivarme. Creo que todo se trata de luchar y luchar; eso me hizo llegar hasta aquí”, resaltó.

La tenista estadounidense también aprovechó para dedicarle un mensaje al público mexicano que se dio cita en el inmueble tapatío y que le demostró su apoyo en cada partido que disputaba. Rápidamente, se ganó el cariño de las personas.

La estadounidense de 17 años conquistó a la afición mexicana en el Guadalajara Open 2025 | FOTO: Guadalajara Open

“Los fanáticos son los que hacen que el torneo sea especial porque nadie quiere jugar frente a un estadio vacío. Así que la energía que traen te hace sentir increíble. Así que, definitivamente, han sido sueños que se han realizado jugando frente a estas personas”, manifestó con una enorme sonrisa.

Respecto al título que ganó en la Perla Tapatía, la nueva monarca del Guadalajara Open reveló para quién va dedicado.

“Esta trofea es dedicado a todos los que me han apoyado. Tengo una gran familia y buenos amigos; no hubiera sido posible sin ellos, así que es a todos los que han estado detrás de mí”, compartió.

Iva Jovic aseguró que en la próxima edición del Guadalajara Open estará presente para defender su título de campeona porque tiene el objetivo de seguir entregando su máximo nivel en cada certamen en el que participe.

“La reflexión es seguir luchando. Cada día y cada torneo intentar ser un poco mejor”, mencionó la joven sensación del tenis.

