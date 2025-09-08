Italia vs Israel: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de las eliminatorias UEFA; HOY, lunes 8 de septiembre

Este lunes, como parte de la Jornada 9 de las eliminatorias de la UEFA, Italia e Israel se enfrentan por el Grupo I, en un partido clave de cara a la Copa del Mundo del próximo año en México, Estados Unidos y Canadá.

La escuadra Azzurra tiene la meta de volver al Mundial luego de dos ediciones en las que no participa. Además, en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, fueron eliminados en Fase de Grupos.

Lee también Los Bills de Buffalo firman épica remontada y vencen a Ravens en el primer Sunday Night Football de la temporada

Por otro lado, la sorpresa del Grupo, la Selección de Israel, quien busca regresar a una Copa del Mundo, desde que jugara la única en su historia en el de México 1970, por lo que las tierras aztecas pueden representar su vuelta a esta justa mundialista. Actualmente ocupan la segunda plaza de su sector.

Foto: Especial

¿Cuándo y dónde ver el Italia vs Israel de las eliminatorias para el Mundial 2026?

El emocionante partido, que se disputará en el Nagyerdei Stadium de Hungría, está pactado para arrancar a las 12:45 pm (Hora del Centro de México), y se podrá disfrutar por las señales de Sky.

Italia vs Israel

Sede: Nagyerdei Stadium

Horario: 12:45 pm

Trasmisión: Sky

Lee también Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿A qué hora empieza la pelea estelar?