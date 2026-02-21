Más Información

Isaac Del Toro se impone en la sexta etapa del Tour de los Emiratos y lidera la general

Álvaro Morales reveló cuánto dinero le ofrecía Televisa para dejar ESPN y por qué los ha rechazado

Amaury Vergara busca ayudar a 'chivahermano' de 90 años que casi pierde su casa por un incendio

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la jornada 7, HOY, sábado 21 de febrero

Cruz Azul, ¿la verdadera prueba para el invicto Chivas?

El mexicano (UAE) se impuso en la sexta etapa del Tour de UAE, entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se situó al frente de la general

El mexicano desbancó al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en esta etapa reina que acababa en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi partió este sábado con el jersey rojo de líder.

El italiano, cuarto hoy a 0:31 del americano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.

La segunda plaza en la sexta etapa fue para el australiano Lucas Plapp (Jayco AlUla) a 0:12 de Del Toro, mientras que el tercero en cruzar la meta fue el austríaco Felix Gall (Decathlon) a 0:21 del primero.

El colombiano Harold Tejada no pudo pasar de la octava posición este sábado y entró a 0:36 del Del Toro para ser cuarto en la general a 1:25 del corredor de UAE.

