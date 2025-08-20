Inter Miami vs Tigres: Horario y canales para ver EN VIVO la Leagues Cup; HOY, miércoles 20 de agosto

Tigres vs Inter Miami, es sin lugar a dudas, el duelo más atractivo en estos Cuartos de Final de la Leagues Cup. La Liga MX vs MLS, continúa la lucha por la supremacía de Norteamérica.

Lionel Messi, lesionado el 2 de agosto precisamente en la Leagues Cup, volvió a jugar este fin de semana y se espera que sea titular este día ante los de la Sultana del Norte.

Tras su eliminación en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y en octavos de final del Mundial de Clubes, parte de la temporada del Inter Miami pasa por esta competición.

El partido también tiene el atractivo de ver cara a cara a Leo Messi con su compatriota y compañero en la Selección Argentina, Ángel Correa.

También el duelo entre el propio 'Angelito' y el mediocampista Rodrigo de Paul, hasta hace semanas compañeros en el Atlético de Madrid.

Estos dos equipos llegan como cartas fuertes de sus respectivas ligas para disputar el título de la Leagues Cup 2025; sin embargo, también hay nombres como Toluca o Seattle Sounders.

¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs Inter Miami?

El Inter Miami vs Tigres es el plato fuerte de la Leagues Cup 2025, que entra a su fase de Cuartos de Final.

Ademas de este duelo, están los enfretamientos Toluca vs Orlando City, Seattle vs Puebla y LA Galaxy frente al Pachuca.

Fecha: Miércoles 20 de agosto.

Horario: 18:00.

Transmisión: MLS Season Pass y Apple TV.

