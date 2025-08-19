Ricardo Ferretti se olvidó de su paso por Tigres; "En mi corazón está Pumas"

La historia de Tigres no se podría contar sin Ricardo Ferretti, experimentado entrenador brasileño, quien en tres diferentes etapas regaló muchos títulos y alegrías a la institución felina.

"Tuca", quien conquistó cinco títulos de Liga MX, una Copa MX y tres Campeón de Campeones con los universitarios, parece haberse olvidado de toda esa etapa, asegurando que se encuentra fuera de su corazón.

Lee también Leyenda de la Liga MX apunta a dirigir al Puebla; ya se reunió con la directiva

Ferretti, quien ahora es analista y conductor en ESPN, compartió en una reciente emisión que, por el cariño de la afición y lo que le permitieron vivir, en su corazón tiene a Pumas y Atlas.

"A mí no me dices nada, yo soy de Pumas. Siempre he dicho que en mi corazón, en primer lugar están los Pumas, y en segundo lugar está el Atlas. ¿Sabes por qué? ¿Quién me trajo al futbol mexicano? Y siempre quise retribuir al Atlas".

Lee también El Grande Americano, estrella de la WWE revela ser fanático del América; así lo contó en una dinámica

Las palabras del entrenador de inmediato causaron repercusión en las redes sociales, donde algunos usuarios y fans de Tigres lo tacharon de malagradecido.

En su paso por Pumas, como futbolista llegó en 1978 y fue campeón de liga en la temporada 1980-81. También ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF y la Copa Interamericana. Como entrenador, en dos etapas ayudó a estabilizar al equipo en la tabla porcentual y ganó el título del Clausura 2009.