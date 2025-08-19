Más Información

Javier Mascherano rompió el silencio sobre la situación de Gonzalo Piovi; ¿nueva baja para Cruz Azul?

Javier Mascherano rompió el silencio sobre la situación de Gonzalo Piovi; ¿nueva baja para Cruz Azul?

Alana Flores revela su contrato de la pelea contra Gala Montes; sí había peso pactado

Alana Flores revela su contrato de la pelea contra Gala Montes; sí había peso pactado

México vs Japón: Horario y canales para ver EN VIVO el juego en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; HOY, martes 19 de agosto

México vs Japón: Horario y canales para ver EN VIVO el juego en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; HOY, martes 19 de agosto

Gabriela Agúndez acepta el rol de referente en los clavados; "Es una gran responsabilidad"

Gabriela Agúndez acepta el rol de referente en los clavados; "Es una gran responsabilidad"

Alejandra Estudillo pone la mente en una presea en Los Ángeles 2028; "Me voy a esforzar y esa llama no se apagará"

Alejandra Estudillo pone la mente en una presea en Los Ángeles 2028; "Me voy a esforzar y esa llama no se apagará"

En las últimas semanas trascendió el rumor de que el Inter Miami busca "robarle" un jugador al y este martes, en conferencia previa al partido contra Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup, el entrenador Javier Mascherano confirmó el deseo por contratar al zaguero argentino Gonzalo Piovi.

"No lo voy a negar, lo de Gonzalo ha salido en todos lados y es algo en lo que está trabajando el club, de ahí a poder decir algo más no, no puedo decir nada más, pero el club igual está trabajando en otra opción ofensiva, así que veremos", fue lo que respondió Mascherano al ser cuestionado por el interés de las Garzas por el futbolista de la Máquina.

Lee también

De cara al próximo cierre de mercado el 21 de agosto, el estratega argentino reveló que “hasta el último día de la ventana de fichajes vamos a ir viendo. Estamos trabajando en traer uno o dos refuerzos, esperemos que se pueda dar de esa manera y esperamos que no haya ni una salida. Mi idea no es desprenderme de un jugador más”.

Estas declaraciones de Mascherano se suman a la revelación de Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul, quien también confesó que había negociaciones entre directivas por Piovi, quien se habría despedido del conjunto cementero en el triunfo contra Santos Laguna.

Gonzalo Piovi podría ser nuevo jugador del Inter Miami / Foto: Especiales
Gonzalo Piovi podría ser nuevo jugador del Inter Miami / Foto: Especiales

Los números de Gonzalo Piovi en Cruz Azul

Desde su llegada al club hace dos años, el defensa argentino disputó 70 partidos entre Liga MX y Copa de Campeones de Concacaf y aportó seis asistencias.

Además, conquistó la Copa de Campeones de Concacaf de este año bajo las órdenes de Vicente Sánchez y fue parte del once titular celeste con Martín Anselmi y Nicolás Larcamón.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios